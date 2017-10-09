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Россия
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ФСБ задержала на границе нарушителя, представившегося украинским военным
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    ФСБ задержала на границе нарушителя, представившегося украинским военным

    23:05  9 Октября 2017
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    ФСБ задержала на границе нарушителя, представившегося украинским военным

    Белгород, 9 октября. Российскими пограничниками на Луганском направлении был задержан нарушитель границы, который, предположительно, является военнослужащим украинской армии. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

    Как сообщает ведомство, нарушитель был задержан 9 октября этого года. При задержании он представился военнослужащим ВСУ.  Сейчас его личность и намерения устанавливаются.

    «Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины»,  – сообщает управление ФСБ.

    В настоящий момент сотрудники пограничной службы устанавливают обстоятельства незаконного перехода границы.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #фсб #граница #нарушитель
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