Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере

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Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд соглашений по итогам совместной встречи в Киеве, включая международные контракты в оборонной сфере, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017–2019 годы», — сообщает пресс-служба Порошенко.

На брифинге по итогам шестого заседания Стратегического совета между Украиной и Турцией Порошенко сообщил журналистам, что, в частности, подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций. Изменения коснулись пункта, помогающего избежать двойного налогообложения.

Помимо этого, были внесены изменения в соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между правительствами Украины и Турции.

Отмечается также, что стороны подписали «контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере».

Напомним, Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. На брифинге президент Турции заявил, в частности, что Анкара не признает Крым российским.