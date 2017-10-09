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Россия
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Украина
Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере
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    Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере

    22:54  9 Октября 2017
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    Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере

    Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали ряд соглашений по итогам совместной встречи в Киеве, включая международные контракты в оборонной сфере, сообщает пресс-служба украинского президента.

    «Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017–2019 годы», — сообщает пресс-служба Порошенко.

    На брифинге по итогам шестого заседания Стратегического совета между Украиной и Турцией Порошенко сообщил журналистам, что, в частности, подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций. Изменения коснулись пункта, помогающего избежать двойного налогообложения.

    Турция и Украина заключили ряд контрактов в оборонной сфере

    Помимо этого, были внесены изменения в соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между правительствами Украины и Турции.

    Отмечается также, что стороны подписали «контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере».

    Напомним, Эрдоган в понедельник находится с официальным визитом в Киеве, он провел встречу с украинским коллегой. На брифинге президент Турции заявил, в частности, что Анкара не признает Крым российским.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #турция #порошенко #эрдоган
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