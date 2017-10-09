Сирия удержала Дейр эз-Зор благодаря казаку Заболотному, направившему ИГ по ложному следу

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Дамаск, 9 октября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) опубликовали на подконтрольных им ресурсах видео допроса попавшего к ним в плен российского добровольца Романа Заболотного. Террористы приводят данную видеозапись как доказательство «предательства» двух бойцов из России.

Ранее террористы неоднократно утверждали, что взятый в плен казак согласился сотрудничать с ИГ1 и даже, якобы, выдал секретные сведения о местоположении важных военных объектов сирийской арабской армии (САА).

Добровольцы из России Григорий Цуркану и Роман Заболотный были захвачены террористами во время сражения под Дейр эз-Зором. Один из сирийских военнослужащих, участвовавших в этом сражении, рассказал подробности новостному агентству Arabitoday.com. По его словам, группа российских добровольцев несколько часов сдерживала наступление примерно 80 террористов, имевших в своем распоряжении крупнокалиберные пулеметы и тяжелое вооружение.

Когда у российских бойцов кончились патроны, они перешли врукопашную. Тем не менее, силы были неравны, и поле боя осталось за террористами.

Ряд СМИ, включая портал «Вестник Дамаска», полагают, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, направив ИГ по ложному следу. На допросе он рассказал им, что микроавтобус САА, на котором они ехали, когда попали в засаду ИГ, двигался в сторону штаба, хотя на самом деле штаб находился совершенно в другой стороне. Этот факт подтверждается многочисленными очевидцами.

Также эксперты отмечают, что если бы Заболотный действительно сотрудничал с боевиками, оборона САА в Дейр эз-Зоре рухнула бы в одночасье. Тот факт, что САА по-прежнему удерживает позиции под городом, говорит о том, что казак не выдал противнику никаких сведений, а наоборот пустил террористов по ложному следу.

1 Организация запрещена на территории РФ.