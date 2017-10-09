Мэр Барселоны оценила шансы на независимость Каталонии после референдума

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Барселона, 9 октября. Итоги прошедшего 1 октября референдума о независимости Каталонии не могут служить гарантией для провозглашения независимости региона. Об этом заявила мэр Барселоны Ада Колау.

«Результаты референдума не могут служить гарантией для провозглашения независимости», — подчеркнула Колау.

Как сообщает RT со ссылкой на испанские СМИ, градоначальница призвала испанского премьера Мариано Рахоя не применять 155-ю статью Конституции страны, которая позволяет лишить регион автономии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел не санкционированный Мадридом референдум. 90% голосов было отдано за отделение региона от Испании.

Ранее премьер-министр Испании заявил, что власти страны не допустят, чтобы Каталония объявила о независимости.