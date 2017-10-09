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Россия
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Украина
Эрдоган: Турция никогда не признает Крым российским
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    Эрдоган: Турция никогда не признает Крым российским

    22:28  9 Октября 2017  /обновлено: 22:40  09 Октября 2017
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    Эрдоган: Турция никогда не признает Крым российским

    Киев, 9 октября. Решить конфликт в Донбассе можно исходя из территориальной целостности Украины и на основе международного права. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что его страна не признает присоединения Крыма к России. Его украинский коллега в ответ предложил ему вступить в международную группу друзей деоккупации Крыма.

    Эрдоган во время брифинга на Украине, где он прибывает с официальным визитом, заявил, что Турция заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта в Донбассе. По его мнению, конфликт можно разрешить, основываясь на территориальной целостности Украины и в соответствии с международным правом.

    Помимо этого Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает присоединение полуострова Крым к России.

    «Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил президент Турции.

    Эрдоган: Турция никогда не признает Крым российским

    В ответ Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает на то, что Турция вступит в международную группу друзей деоккупации Крыма. По его словам, такое приглашение имеет смысл, поскольку Эрдоган заявил, что его страна не признает Крым частью России.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #турция #порошенко #эрдоган #крым
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