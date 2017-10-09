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Россия
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Украина
Немецкое издание посоветовало Украине смириться с утратой Крыма
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    Немецкое издание посоветовало Украине смириться с утратой Крыма

    22:31  9 Октября 2017
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    Немецкое издание посоветовало Украине смириться с утратой Крыма

    Берлин, 9 октября. Напряженные отношения между Украиной и Россией негативно сказываются на ситуации в Европе, поэтому Киев должен пойти на уступки, чтобы добиться разрядки в отношениях. С таким предложением выступило немецкое издание Weser Kurier.

    В первую очередь, издание предложило Украине отказаться от идеи членства в НАТО. Кроме того, Киеву следует «смириться» с утратой Крыма, воссоединившегося с Россией.

    Авторы издание указали, что положить конец кризису в Донбассе не смогли даже западные санкции – более того, российские контрмеры нанесли существенный ущерб экономике Германии, вызвав кризис производства.

    Наиболее простым способом решения сложившегося кризиса, издание считает отказ Украины от попыток вступить в НАТО или каким-либо образом добиваться возращения Крыма. По мнению авторов Weser Kurier, продолжая упорствовать, Киев лишь ухудшает собственное положение.

    Напомним, что ранее украинский депутат объяснил, почему Крым принял решение выйти из состава Украины.

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #нато #крым #германия
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