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Россия
Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ
Политика
Санкции не помешали России выполнять обязательства в области прав человека – ООН
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    Санкции не помешали России выполнять обязательства в области прав человека – ООН

    22:09  9 Октября 2017
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    Санкции не помешали России выполнять обязательства в области прав человека – ООН
    Женева, 9 октября. Санкции, введенные рядом стран против России, не помешали ей сохранить уровень государственных расходов, необходимый для выполнения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. К такому выводу пришли эксперты Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам.

    Как отметили представители ведомства, несмотря на действие односторонних санкций, Россия сумела сохранить достаточный уровень социальных расходов для выполнения обязательств по пакту.

    Кроме того, независимые эксперты Комитета приветствовали ратификацию Россией Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. Одобрение экспертов получиил также принятые в стране законодательные и институционные меры, направленные на содействие реализации экономических, социальных и культурных прав.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #оон #женева #политика
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