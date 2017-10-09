Санкции не помешали России выполнять обязательства в области прав человека – ООН

В Избранное



Женева, 9 октября. Санкции, введенные рядом стран против России, не помешали ей сохранить уровень государственных расходов, необходимый для выполнения Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. К такому выводу пришли эксперты Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам.

Как отметили представители ведомства, несмотря на действие односторонних санкций, Россия сумела сохранить достаточный уровень социальных расходов для выполнения обязательств по пакту.

Кроме того, независимые эксперты Комитета приветствовали ратификацию Россией Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. Одобрение экспертов получиил также принятые в стране законодательные и институционные меры, направленные на содействие реализации экономических, социальных и культурных прав.