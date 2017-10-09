Прокуратура Турции задержала второго сотрудника консульства США в Стамбуле

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Стамбул, 9 октября. Прокуратура Турции выдала ордер на арест еще одного сотрудника консульства США в Стамбуле. Его подозревают в связях с ФЕТА – движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США.

«Сотрудник генконсульства США в Стамбуле был приглашен в отделение прокуратуры», — приводит заявление турецкой прокуратуры газета «Известия».

Как отмечается, на задержанного сотрудника консульства США не распространяется действие дипломатического иммунитета. Кроме самого задержанного, полицейские допрашивают его жену и ребенка.

Дипломатический скандал между Вашингтоном и Анкарой начался на прошлой неделе, когда турецкой полицией был задержан сотрудник американской дипмиссии. В ответ, США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции. Власти Турции в ответ приняли аналогичные меры.