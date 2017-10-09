Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Совфед РФ готов внести поправки, расширяющие список иностранных агентов за счет СМИ
Весь мир
Прокуратура Турции задержала второго сотрудника консульства США в Стамбуле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прокуратура Турции задержала второго сотрудника консульства США в Стамбуле

    21:51  9 Октября 2017
    86

    Прокуратура Турции задержала второго сотрудника консульства США в Стамбуле

    Стамбул, 9 октября. Прокуратура Турции выдала ордер на арест еще одного сотрудника консульства США в Стамбуле. Его подозревают в связях с ФЕТА – движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США.

    «Сотрудник генконсульства США в Стамбуле был приглашен в отделение прокуратуры», — приводит заявление турецкой прокуратуры газета «Известия».

    Как отмечается, на задержанного сотрудника консульства США не распространяется действие дипломатического иммунитета. Кроме самого задержанного, полицейские допрашивают его жену и ребенка.

    Дипломатический скандал между Вашингтоном и Анкарой начался на прошлой неделе, когда турецкой полицией был задержан сотрудник американской дипмиссии. В ответ, США приостановили выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции. Власти Турции в ответ приняли аналогичные меры.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #турция #стамбул #консульство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5946

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53056

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91653

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108061

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30218
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52   9 Октября 2017
        1378
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1950
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        4319
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        178