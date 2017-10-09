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Россия
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Общество
Путин оценил роль Общества российско-китайской дружбы
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    Путин оценил роль Общества российско-китайской дружбы

    21:58  9 Октября 2017
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    Путин оценил роль Общества российско-китайской дружбы

    Москва, 9 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников заседания Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), которое приурочено к 60-летию ОРКД. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

    По словам главы государства, с деятельностью общества связана значительная часть современной истории российско-китайских отношений.

    «С первых дней своего существования этот канал народной дипломатии играет весомую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, прямых контактов между регионами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики», — подчеркнул Владимир Владимирович Путин.

    Как сообщало издание «Утро.ru», председатель КНР Си Цзиньпин уверен в том, что Москва и Пекин могут создать военный альянс.

    Автор: Алексей Громов
    #путин
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