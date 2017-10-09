Трещины на стеклянном мосту в Китае вызвали панику у туристов

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Пекин, 9 октября. Проявившиеся трещины на поверхности знаменитого стеклянного моста в Китае вызвали панику у гида.

Стеклянный мост возвышается на уровне 1180 метров в Китае и расположен на горе Тайханьшань.

Ранее в мост встроили мультимедийные панели, которые изображают под ногами посетителей трещины на поверхности. У некоторых туристов это вызвало настоящую панику, однако особо ярким случаем стал инцидент с гидом, который упал и начал кричать. Видео было опубликовано в Интернете.

Любопытно, что в это время мимо испуганного гида в спокойном расположении духа подходит другой человек.Вероятно, этот турист знал об особенностях моста.