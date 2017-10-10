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Сирия, 10 октября. Войска САР при помощи ВКС РФ освободили часть города Хатла на восточном берегу Евфрата под Дейр эз-Зором. «Джебхат ан-Нусра»*** параллельно ведет атаки позиций САА и ИГИЛ1 на северо-востоке провинции Хама. В Идлибе была сформирована новая антитурецкая группировка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при помощи российских ВКС освободили восточную часть города Хатла на левом берегу Евфрата под Дейр эз-Зором; потеряли поселения Тель Марак и Абу Омар на северо-востоке Хамы в результате контрнаступления «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство» (ИГИЛ): ведет бои с армией САР в городских кварталах Дейр эз-Зора; пытается разрушить переправу САА через Евфрат; утратило контроль над деревнями Байяд и Андарин в результате боев с «Джебхат ан-Нусрой»1 на северо-востоке провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»*****: готовит нападение на опорные пункты боевиков «Ахрар аш-Шам» в предместьях Дамаска.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): сформировала новую группировку в преддверии возможных столкновений с армией Турции в Идлибе.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута на северо-востоке от Дамаска по-прежнему сохраняется достаточно напряженная обстановка, сообщают местные активисты. В регионе вновь фиксируются стычки между отдельными незаконными вооруженными группировками. Кроме того, по данным закрытых каналов «Джейш Аль-Ислам» в Telegram, боевики данной организации готовятся в скором времени провести атаку опорных пунктов «Ахрар аш-Шам» вблизи поселения Хараста.

Ранее данные антиправительственные формирования совместно выступали против военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), тем не менее после поражения в Алеппо между отдельными группировками вооруженной оппозиции произошел серьезный конфликт. В восточных предместьях столицы, кроме того, периодически возобновляются столкновения между отрядами «Армии ислама» и террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам».

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения правительственных войск САР провели серию успешных нападений в городских кварталах Дейр эз-Зора, передает сирийский источник Damascus Now. По данным портала, военнослужащие САА в настоящий момент ведут атаку позиций террористов ИГ1 в районе двух мечетей — Бадр и Эль-Мустафа.

Кроме того, как сообщает этот же источник, правительственные силы отбили ряд нападений боевиков в районе, где бойцы армии САР осуществляют переправу на восточный берег Евфрата. Отряды ИГИЛ не оставляют попыток разрушить понтонный мост, который был налажен российскими специалистами, однако подразделениям САА, поддерживаемым самолетами ВКС РФ, удается держать оборону в этом ключевом районе.

Между тем части сирийских войск, действующие на левом берегу реки, благодаря помощи российской боевой авиации установили контроль над восточной частью населенного пункта Хатла. Об этом сообщает военный источник на своей странице в сети Twitter (@sayed_ridha). Напомним, на восточном побережье под командованием США также действуют курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)****, которые рассчитывают расширить границы возможного будущего Курдистана и захватить крупнейшие в стране нефтяные месторождения.

САА достигла моста Сиясия на восточном берегу Ефврата в Дейр эз-Зоре, сказано в Twitter @Souria4Syrians.

Армия правительства Сирии заняла возвышенность к западу от Аль-Маядина, сообщается в Twitter @QalaatAlMudiq.

По словам активиста, последние несколько часов Маядин сотрясается от множества взрывов, сказано в Twitter @IvanSidorenko1.

В Twitter @markito0171 сообщается, что террористы «Исламского государства»1 начали ночной штурм САА в районе деревни Маррат в пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

В городе Идлиб, который контролируют террористы коалиции «Тахрир аш-Шам», при посредничестве главарей «Джебхат ан-Нусры» была сформирована новая группировка под названием «Ансар Аль-Фуркан фи Биляд Аль-Шам», сообщает в Twitter (@michaelh992) военный источник. Главной целью данной организации является противостояние турецкой армии и поддерживающим ее силам, прежде всего — боевикам Сирийской свободной армии (ССА)**.

Три солдата армии правительства Сирии погибли. Один – в боях у Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре и двое – в боях с террористами «Тахрир аш-Шам» у Абу Дали в Идлибе, сообщается в Twitter @QalaatAlMudiq.

ВКС РФ наносят удары по боевикам в Хан Шейхуне, сказано в Twitter @NoorNahas1.

Напомним, турецкие военнослужащие вошли на территорию сирийской провинции Идлиб, полностью занимаемой незаконными группировками, в рамках операции по установлению безопасности в этом регионе, входящем в четвертую зону деэскалации. Соглашение об установлении перемирия в этом районе было заключено между представителями Турции, России и Ирана в рамках последнего раунда переговоров в Астане. За соблюдением режима прекращения огня в Идлибе также наблюдают российские военные полицейские.

Провинция Хама

Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают развивать наступление на позиции правительственной армии Сирии в северо-восточной части провинции Хама. Согласно данным оппозиционного портала Qalaat Al Mudiq, в результате последних нападений террористы отбили у военнослужащих САА деревни Тель Марак и Абу Омар. В настоящее время продолжаются бои за населенные пункты Хамдания, Аль-Мушейрифа, Абу Дали. Отмечается, что в атаке участвуют порядка ста боевиков, которые действуют под прикрытием 20 военных пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

САА на участке трассы Шейх Хиляль – Итрия уничтожает террористов, которые пытаются бежать в Идлиб. Бойцы военной разведки в Вади аль-Атейб к западу от Итрии ликвидировали несколько террористов, уничтожили восемь пикапов и захватили оружие боевиков «Исламского государства», сообщает Almasdarnews.

Армия правительства Сирии заняла 13 деревень в восточной части провинции у границы с Идлибом, уничтожив нескольких боевиков «Тахрир аш-Шам», сказано в Twitter @Souria4Syrians.

Многие военные источники полагают, что новый этап контрнаступления «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы также был спланирован при участии представителей Соединенных Штатов, которые пытаются отвлечь сирийскую армию от Дейр эз-Зора. Напомним, в сентябре террористы также провели серию атак в этом регионе. Позже Министерство обороны РФ сообщило, что нападения были скоординированы с американскими спецслужбами.

Параллельно террористы «Тахрир аш-Шам» пытаются восстановить контроль над теми территориями, которые накануне были захвачены отрядами «Исламского государства». Напомним, боевики ИГ, бежавшие из района теперь уже полностью зачищенного «Акербатского котла», ворвались в подконтрольные «Ан-Нусре» деревни. В сумме им удалось занять не меньше 13 населенных пунктов. На данный момент, силы «Джебхат Фатх аш-Шам» в ходе контратаки вернули только шесть поселений, передает в сети Twitter (@markito0171) военный источник, среди последних — Байяд и Андарин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)