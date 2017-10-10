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Сирия, 10 октября. Отряд ИГ1, бежавший из района Акербата, захватил несколько деревень у «Ан-Нусры»*** в Хаме. Курды и США начали переговоры с ИГ в Ракке. Жилые районы Дейр эз-Зора попали под обстрел террористов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали воздушную поддержку САА в Дейр эз-Зоре и на востоке Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; заняли часть города Хатла к востоку от Дейр эз-Зора; продолжили разминирование территорий «Акербатского котла».

«Исламское государство»: потеряло высоту Джабаль Ас-Сарух в районе трассы Пальмира — Дейр эз-Зор в провинции Хомс; обстреляло жилые районы города Дейр эз-Зор; предпринимало попытки контрнаступления к востоку от Ас-Сухны в Хомсе; противостояло курдам квартале Аль-Нахда в Ракке; лишилось военного лагеря в результате атаки ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар; понесло потери в столкновениях с «Хашд Аш-Шааби» в провинции Салах Эд-Дин.

Сирийская свободная армия** (ССА): совместно с турецкими войсками обстреливает позиции «Ан-Нусры» на северо-западе провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила несколько деревень в результате атаки ИГИЛ1 в северной части Хамы; вела перестрелки с САА в районе городов Абу Дали и Аль-Латамина севернее Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла населенный пункт Арманас в провинции Идлиб в результате боев с «Тахрир Аш-Шам».

Курды: противостояли ИГ к северо-западу от Дейр эз-Зора; вели переговоры с ИГ в Ракке; установили контроль над поселением Кавиш на западе провинции Дейр эз-Зор; уничтожили двух смертников ИГ близ нефтяного поля Конико в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между частями Сирийской арабской армии (САА) и радикалами формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Правительственные подразделения открывали огонь по опорным пунктам исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма, передавали местные Twitter-каналы (ain_tarma) и (Ghouta_GMC). Никаких данных о нанесенном радикалам уроне все еще не поступало. Попытки наземного наступления со стороны САА были отбиты. Об этом сообщал военный источник в Twitter (Alrahmancorps4).

Провинция Хомс

На востоке региона в течение суток разворачивались бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Несколько раз ИГИЛовцы предпринимали попытки провести контрнаступление, однако благодаря воздушной поддержке со стороны российской авиации атаки были отражены. Кроме того, под контроль правительственной армии перешла вершина Джабаль Ас-Сарух, находящаяся близ стратегической магистрали М20. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (watanisy). В свою очередь, источники, подконтрольные ИГИЛ, заявляли, что порядка десяти военнослужащих САР погибли в ходе боев, однако данные сведения так и не получили подтверждения.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска продолжили продвигаться в окрестностях Дейр эз-Зора и в районе города Аль-Маядин юго-восточнее столицы провинции. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, силы САР заняли деревню Хатла Аш-Шаркия на левом берегу Евфрата, а также вели бои с террористами «Исламского государства» вблизи населенного пункта Хашам. Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» утверждало, что боевики контратаковали позиции САА в районе Аль-Маядина, в результате чего несколько солдат армии Башара Асада погибли, тем не менее данные сведения не были подтверждены.

Во второй половине дня под обстрелом ИГИЛовцев оказалась столица провинции, что привело к гибели двух мирных жителей и ранению еще нескольких, передавал Twitter-канал (sarya_ja).

Курды совместно с ВВС международной коалиции развивали наступление в рамках кампании «Буря Джазиры». По данным военного источника в соцсети Twitter (ClaudiaAlMina), Сирийская демократическая армия**** (SDF) установила контроль над поселением Кавиш севернее города Ас-Сувар. Наблюдались столкновения между курдскими войсками и ИГИЛовцами недалеко от нефтяного поля Конико. В результате вооруженного противостояния был ликвидированы двое смертников террористической группировки. Кроме того, противники возобновили бои к северо-западу от Дейр эз-Зора — близ населенных пунктов Мухаймида и Сафира Аль-Фавкания.

Провинция Идлиб

С тех пор как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в провинции Идлиб, боевики Сирийской свободной армии совместно с турецкими силами не прекращали проводить обстрелы укрепрайонов исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1.

Тем временем в городе Арманас, вновь вспыхнули бои между антиправительственным альянсом «Тахрир Аш-Шам», выступающим при поддержке формирования «Исламское движение Восточного Туркестана», и радикалами «Ахрар Аш-Шам», под контролем которых находился населенный пункт. Известно, что в результате столкновений «Ахрар Аш-Шам» потеряла город и нескольких исламистов убитыми. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Демонстрация местный жителей вынудила «Ан-Нусру» ненадолго покинуть Арманас, однако позже город вновь был захвачен исламистами, сообщал Twitter-канал (AllyOfTruth).

Провинция Ракка

После того как командование Сирийских демократических сил**** (SDF) объявило о начале решающего этапа наступления в Ракке, курды активизировали боевые действия в городе. В первой половине дня разворачивались бои в районе здания городской больницы и стадиона в квартале Аль-Нахда, передавал военный источник в Twitter (GebeilyM). Позже стало известно, что порядка 20 боевиков «Исламского государства» добровольно сдались в плен курдам. О подробностях случившегося не сообщалось. Однако некоторые источники предполагают, что противники пришли к некому соглашению, поскольку за несколько часов до произошедшего курды настоятельно просили всех корреспондентов покинуть зону боевых действий, передавал Twitter-канал (ahmad_alwaled). К тому же, о переговорах США и SDF с террористами ИГИЛ сообщал Facebook-канал (wessamwh),.

Провинция Хама

Недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб продолжились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками альянса «Тахрир Аш-Шам». Стороны вели перестрелки недалеко от городов Абу Дали и Аль-Латамина. Как передавал Twitter-канал (MousaAlomar), в ходе боев были убиты несколько военнослужащих САР, а также уничтожен танк САА. Однако официально данные сведения все еще не были подтверждены.

После полудня появилась информация о том, что часть радикалов, окруженных в районе Акербата, бежала в северную часть Хамы и отбила у исламистов «Ан-Нусры» сразу несколько населенных пунктов. После прибытия в район боевых действий подкрепления «Ан-Нусры» боевикам удалось вернуть ряд утраченных деревень, сообщал Twitter-канал (markito0171).

Между тем в восточной части региона правительственные подразделения продолжили разминировать территории внутри так называемого «Акербатского котла». По данным военного источника в Twitter (ZanoubiaTv), саперы САА обезвреживали взрывные устройства в районе населенного пункта Аль-Соха к востоку от Саламии.

Ирак

В провинции Аль-Анбар на территориях, подконтрольных «Исламскому государству», продолжились столкновения между террористами «Исламского государства» и иракскими вооруженными силами. Как передавал информационный портал Iraqi News, в результате авианалета ВВС Ирака был ликвидирован крупный военный лагерь террористической группировки.

Также отмечалась активизация противостояния в провинции Салах Эд-Дин. Бойцам Сил народной мобилизации удалось уничтожить десятерых радикалов ИГИЛ и взять в плен еще нескольких, передавал источник на своей странице в Twitter (FuryBlazing).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)