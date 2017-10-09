Лавров призвал не допустить эскалации напряженности на Корейском полуострове

В Избранное

Москва, 9 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном проблему КНДР. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ, которая прокомментировала телефонные переговоры дипломатов.

«Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами», — указано в заявлении.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал все стороны конфликта на Корейском полуострове придерживаться сдержанности.