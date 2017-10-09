Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски
Политика
Лавров призвал не допустить эскалации напряженности на Корейском полуострове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров призвал не допустить эскалации напряженности на Корейском полуострове

    21:37  9 Октября 2017
    43

    Лавров призвал не допустить эскалации напряженности на Корейском полуострове

    Москва, 9 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном проблему КНДР. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ, которая прокомментировала телефонные переговоры дипломатов.

    «Лавров подчеркнул недопустимость эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведут американские военные приготовления в регионе, призвал к разрешению противоречий исключительно дипломатическими методами», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал все стороны конфликта на Корейском полуострове придерживаться сдержанности.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5935

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53048

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91627

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108057

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30218
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52   9 Октября 2017
        386
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1887
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        4006
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        172