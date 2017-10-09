Кроссовер Skoda Karoq не доедет до России

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Прага, 9 октября. Автомобильный производитель Skoda не будет выпускать на российский рынок кроссовер Karoq, заявил руководитель российского филиала немецкого концерна Volkswagen Маркус Озегович.

Компания проводила исследование, чтобы выяснить, какая модель сможет стать достойной заменой на российском рынке Skoda Yeti. Выбор пал на полноразмерный Skoda Kodiaq. По мнению экспертов, в современных условиях он сможет повторить успех предшественника в России.

Отмечалось, что Skoda Yeti должен был сменить компактный кроссовер Skoda Karoq, который был представлен в мае этого года.

Ранее стало известно, что японский концерн Hino Motors наладит в Подмосковье производство грузовых автомобилей.