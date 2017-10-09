Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски
Технологии
Кроссовер Skoda Karoq не доедет до России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кроссовер Skoda Karoq не доедет до России

    21:37  9 Октября 2017
    54

    Кроссовер Skoda Karoq не доедет до России

    Прага, 9 октября. Автомобильный производитель Skoda не будет выпускать на российский рынок кроссовер Karoq, заявил руководитель российского филиала немецкого концерна Volkswagen Маркус Озегович.

    Компания проводила исследование, чтобы выяснить, какая модель сможет стать достойной заменой на российском рынке Skoda Yeti. Выбор пал на полноразмерный Skoda Kodiaq. По мнению экспертов, в современных условиях он сможет повторить успех предшественника в России.

    Отмечалось, что Skoda Yeti должен был сменить компактный кроссовер Skoda Karoq, который был представлен в мае этого года.

    Кроссовер Skoda Karoq не доедет до России

    Ранее стало известно, что японский концерн Hino Motors наладит в Подмосковье производство грузовых автомобилей. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #skoda #skoda karoq #skoda kodiaq
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5935

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53048

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91627

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108057

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30218
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52   9 Октября 2017
        386
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1887
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        4006
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        172