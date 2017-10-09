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Политика
ВС США должны быть готовы к военному решению кризиса вокруг КНДР – Пентагон
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    ВС США должны быть готовы к военному решению кризиса вокруг КНДР – Пентагон

    21:13  9 Октября 2017
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    ВС США должны быть готовы к военному решению кризиса вокруг КНДР – Пентагон

    Вашингтон, 9 октября. Вооруженные силы США должны быть готовы к военному варианту решения северокорейского кризиса, если соответствующее решение будет принято президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    По его словам, ВС США должны быть готовы к военному варианту урегулирования кризиса вокруг КНЛР, если такое решение будет принято президентом США. Министр обороны Соединенных Штатов подчеркнул, что в настоящее время международное сообщество предпринимает усилия надавить на Пхеньян по дипломатическим и экономическим каналам, чтобы убедить изменить свою политику.

    «Что ожидает нас в будущем, ни вы, ни я не можем сказать», – признал глава Пентагона.

    Мэттис напомнил, что Совет Безопасности ООН, в состав которого входят как США, так и Россия, уже дважды предпринимал единогласное решение о введении экономических санкций против КНДР.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #кндр #пентагон #мэттис
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