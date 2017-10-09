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Общество
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#Соцсети
Прожигают наворованное: в Сети объяснили огромные траты украинцев в Польше
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    Прожигают наворованное: в Сети объяснили огромные траты украинцев в Польше

    21:33  9 Октября 2017
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    Прожигают наворованное: в Сети удивились огромным тратам украинцев в Польше

    Киев, 9 октября. Немцы и украинцы оставляют в Польше больше денег, чем выходцы из других стран. Об этом рассказал в понедельник глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

    Согласно предварительным данным, жители Украины составляют лишь пятую часть всех иностранцев, которые посещают страну. Однако они являются абсолютными лидерами по расходу денег за одну поездку.

    «Один украинец за одну поездку оставляет польских магазинах, кафе и гостиницах больше 5,6 тысячи гривен, что по данным второго квартала 2017 года практически составляло 80% средней заработной платы гражданина нашей страны», — отметил Дорошенко.

    В четвертом квартале 2016 года жители Украины оставили в Польше почти 0,66 миллиарда долларов. 

    «Деньги наших граждан составили 28% расходов всех иностранцев, тогда как доля немцев составляла 40%», — подчеркнул он.

    Некоторые украинские пользователи соцсетей считают, что речь может идти о контрабандных схемах.

    «Якобы для себя бусами завозится куча стройматериалов, заработок получается на возврате НДС и скидки на оптовой покупке… честный импорт с уплатой ПДВ теряет всякий смысл на этом фоне», — отметил житель Днепра.

    Прожигают наворованное: в Сети удивились огромным тратам украинцев в Польше

    «Награбили в Донбассе и прожигают наворованное в Польше. На свои, кровно заработанные, им и на коммуналку не хватит», — считают другие.

    Автор: Алексей Громов
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