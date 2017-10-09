Минюст РФ предупредил телеканал «Настоящее время» об угрозе признания иноагентом

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Москва, 9 октября. Минюст России предупредил некоторые американские СМИ о том, что их могут признать иностранными агентами, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки», — констатировали в Минюсте РФ.

Отмечается, что предупреждения о возможном признании иностранным агентом получили «Idel.Реалии», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», а также некоторые другие редакции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова предпринять симметричные ответные меры в ответ на давление Вашингтона на российские СМИ — а именно телеканал RT.