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Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова
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    Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

    21:07  9 Октября 2017
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    Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

    Новости Украины, 9 октября. Петр Порошенко призвал Турцию присоединиться к международной «группе друзей деоккупации Крыма», Тайип Эрдоган выразил Киеву поддержку в этом вопросе. Мария Максакова прокомментировала обвинения в адрес ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в якобы причастности к убийству Дениса Вороненкова. Украинцев могут ограничить в праве ездить в Россию, как в «государство-агрессор».

    Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма»

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к так называемой «группе друзей деоккупации Крыма». Об этом глава Украины рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам их переговоров в Киеве.

    По словам украинского президента, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных норм.

    «Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке», — добавил Порошенко.

    В ответ президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и не признает воссоединение Крыма с Россией.

    Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

    Напомним, в сентябре Петр Порошенко заявил о намерении создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» для «возвращения» Крымского полуострова под контроль Киева.

    В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать «клуб друзей деоккупации Украины».

    Крым воссоединился в Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократна заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

    Максакова прокомментировала обвинения в адрес ее бывшего гражданского мужа

    Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова певица Мария Максакова прокомментировала заявление, что заказчиком громкого убийства якобы является ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин.

    По словам Максаковой, Тюрин плохо относился к Вороненкову, но этого, по ее мнению, недостаточный повод, чтобы спланировать убийство соперника.

    Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который 23 марта был застрелен в центре Киева. Напомним, против Вороненкова, осенью прошлого года вместе с Максаковой перебравшегося в Киев, в России было возбуждено уголовное дело по обвинениюв мошенничестве в особо крупном размере.

    По версии генпрокуратуры Украины, непосредственным заказчиком убийства Вороненкова являлся российский бизнесмен Владимир Тюрин, который якобы имел для этого в том числе личные мотивы.

    (Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей).

    «Что касается личного мотива Тюрина, — отметила Максакова в эфире телеканала «112 Украина», — то он у него был, но недостаточный, чтобы проводить такие дерзкие действия на территории другого государства».

    При этом, по словам певицы, Тюрин ненавидел ее личную жизнь.

    «Безусловно, Денис (Вороненков)... даже разговаривать с ним не хотел. Естественно, он (Вороненков) бесил его (Тюрина) до крайней жути. Этого отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Это зависть».

    Украинцев могут ограничить в поездках в Россию

    Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об ограничении права украинских граждан на поездки в Россию, которая в документе названа «государством-агрессором». Авторами документа являются депутаты от фракции «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Кого именно могут коснуться предложенные ограничения, пока неизвестно.

    Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

    Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает немыслимой идею ограничить право украинских граждан на поездки в Россию.

    «Это просто немыслимо, — прокомментировал Клинцевич эту идею Федеральному агентству новостей. — Люди не могут поехать туда, куда хотят, учитывая колоссальные родственные, дружеские и языковые связи между гражданами двух государств».

    Но, по словам сенатора, это лишь одна сторона медали.

    «Другая сторона — это нарушение прав человека. Законопроект противоречит конституции (Украины), международному праву и здравому смыслу», — заявил Клинцевич, по мнению которого этот документ, скорее всего, все-таки не будет принят.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #порошенко #эрдоган #максакова #вороненков #тюрин
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