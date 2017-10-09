Новости Украины: Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма», Максакова об убийстве Вороненкова

В Избранное

Новости Украины, 9 октября. Петр Порошенко призвал Турцию присоединиться к международной «группе друзей деоккупации Крыма», Тайип Эрдоган выразил Киеву поддержку в этом вопросе. Мария Максакова прокомментировала обвинения в адрес ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина в якобы причастности к убийству Дениса Вороненкова. Украинцев могут ограничить в праве ездить в Россию, как в «государство-агрессор».

Порошенко позвал Турцию в «группу друзей деоккупации Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на присоединение Турции к так называемой «группе друзей деоккупации Крыма». Об этом глава Украины рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам их переговоров в Киеве.

По словам украинского президента, Киев и Анкара договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных норм.

«Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке», — добавил Порошенко.

В ответ президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул «по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и не признает воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, в сентябре Петр Порошенко заявил о намерении создать международную «группу друзей деоккупации Крыма» для «возвращения» Крымского полуострова под контроль Киева.

В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать «клуб друзей деоккупации Украины».

Крым воссоединился в Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Москва неоднократна заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.

Максакова прокомментировала обвинения в адрес ее бывшего гражданского мужа

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова певица Мария Максакова прокомментировала заявление, что заказчиком громкого убийства якобы является ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин.

По словам Максаковой, Тюрин плохо относился к Вороненкову, но этого, по ее мнению, недостаточный повод, чтобы спланировать убийство соперника.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который 23 марта был застрелен в центре Киева. Напомним, против Вороненкова, осенью прошлого года вместе с Максаковой перебравшегося в Киев, в России было возбуждено уголовное дело по обвинениюв мошенничестве в особо крупном размере.

По версии генпрокуратуры Украины, непосредственным заказчиком убийства Вороненкова являлся российский бизнесмен Владимир Тюрин, который якобы имел для этого в том числе личные мотивы.

(Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей).

«Что касается личного мотива Тюрина, — отметила Максакова в эфире телеканала «112 Украина», — то он у него был, но недостаточный, чтобы проводить такие дерзкие действия на территории другого государства».

При этом, по словам певицы, Тюрин ненавидел ее личную жизнь.

«Безусловно, Денис (Вороненков)... даже разговаривать с ним не хотел. Естественно, он (Вороненков) бесил его (Тюрина) до крайней жути. Этого отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Это зависть».

Украинцев могут ограничить в поездках в Россию

Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об ограничении права украинских граждан на поездки в Россию, которая в документе названа «государством-агрессором». Авторами документа являются депутаты от фракции «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Кого именно могут коснуться предложенные ограничения, пока неизвестно.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает немыслимой идею ограничить право украинских граждан на поездки в Россию.

«Это просто немыслимо, — прокомментировал Клинцевич эту идею Федеральному агентству новостей. — Люди не могут поехать туда, куда хотят, учитывая колоссальные родственные, дружеские и языковые связи между гражданами двух государств».

Но, по словам сенатора, это лишь одна сторона медали.