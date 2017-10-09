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Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет
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    Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

    20:52  9 Октября 2017
    679

    Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

    Киев, 9 октября. Сборная Украины в решающем матче квалификации ЧМ-2018, финальная часть которого состоится в России, принимает команду Хорватии.

    Историческая встреча проходит в Киеве на НСК «Олимпийский». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, арена, вероятнее всего, будет забита под завязку.

    Перед решающим туром украинцы и хорваты имеют в активе по 17 очков, но по дополнительным показателям сборная Хорватии опережает конкурента. А возглавляет группу I команда Исландии с 19 очками. Сегодня Украине нужна только победа.

    Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Хорватия.

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    Автор: Алексей Громов
    #краина #чм-2018 #хорватия
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