Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

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Киев, 9 октября. Сборная Украины в решающем матче квалификации ЧМ-2018, финальная часть которого состоится в России, принимает команду Хорватии.

Историческая встреча проходит в Киеве на НСК «Олимпийский». Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, арена, вероятнее всего, будет забита под завязку.

Перед решающим туром украинцы и хорваты имеют в активе по 17 очков, но по дополнительным показателям сборная Хорватии опережает конкурента. А возглавляет группу I команда Исландии с 19 очками. Сегодня Украине нужна только победа.

Федеральное агентство новостей ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Хорватия.