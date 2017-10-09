Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски
Экономика
Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

    21:14  9 Октября 2017
    46

    Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

    Берлин, 9 октября. Евросоюз потерял из-за ввода антироссийских санкций порядка 30 миллиардов евро, говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований по заказу Европарламента.

    Объемы экспорта Евросоюза в Россию сократились почти в два раза. Так, в 2013 году они составляли 120 миллиардов евро. В 2016 году этот показатель опустился до 72 миллиардов евро.

    Как отметили специалисты Австрийского института экономических исследований, из-за ввода антироссийских санкций и ответных мер с российской стороны Евросоюз потерял 30 миллиардов евро, пишет немецкая газета Die Welt.

    Больше всего пострадали Германия (11,1 миллиарда долларов). Также ограничения против России нанесли существенный урон экономике Польши, Великобритании и Франции.

    При этом западные СМИ отмечают, что Россия смогла восстановить свою экономику и вывести ее на стадию роста. Западные СМИ напомнили, что в марте этого года агентство S&P оценило ситуацию в России как позитивную. По мнению экспертов,  в ближайшее время страна сможет войти в число государств, в которые можно инвестировать средства.

    Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

    Напомним, что в сентябре в ООН констатировали, что антироссийские санкции обходятся экономике Евросоюзав 3,2 миллиарда долларов ежемесячно.

    Ранее в Киеве заявили, что ФРГ и Франция ищут повод снять с России санкции.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #санкции #россия #евросоюз #потери
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5935

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53048

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91627

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108057

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30218
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52   9 Октября 2017
        386
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1887
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        4006
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        172