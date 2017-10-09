Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

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Берлин, 9 октября. Евросоюз потерял из-за ввода антироссийских санкций порядка 30 миллиардов евро, говорится в исследовании Австрийского института экономических исследований по заказу Европарламента.

Объемы экспорта Евросоюза в Россию сократились почти в два раза. Так, в 2013 году они составляли 120 миллиардов евро. В 2016 году этот показатель опустился до 72 миллиардов евро.

Как отметили специалисты Австрийского института экономических исследований, из-за ввода антироссийских санкций и ответных мер с российской стороны Евросоюз потерял 30 миллиардов евро, пишет немецкая газета Die Welt.

Больше всего пострадали Германия (11,1 миллиарда долларов). Также ограничения против России нанесли существенный урон экономике Польши, Великобритании и Франции.

При этом западные СМИ отмечают, что Россия смогла восстановить свою экономику и вывести ее на стадию роста. Западные СМИ напомнили, что в марте этого года агентство S&P оценило ситуацию в России как позитивную. По мнению экспертов, в ближайшее время страна сможет войти в число государств, в которые можно инвестировать средства.

Напомним, что в сентябре в ООН констатировали, что антироссийские санкции обходятся экономике Евросоюзав 3,2 миллиарда долларов ежемесячно.

Ранее в Киеве заявили, что ФРГ и Франция ищут повод снять с России санкции.