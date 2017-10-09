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Общество
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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии
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    Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии

    20:50  9 Октября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии

    Москва, 9 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    В ходе диалога дипломаты обсудили кризис на Корейском полуострове. Кроме того, они обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также по вопросам функционирования зон деэскалации и борьбы с террористами.

    «Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта», — указано в заявлении МИД России.

    Напомним, ранее пресс-служба Кремля указала на то, что формат межсирийских переговоров в Астане доказал свою эффектность.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #кндр #лавров #рф #тиллерсон
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