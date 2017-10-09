Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии

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Москва, 9 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе диалога дипломаты обсудили кризис на Корейском полуострове. Кроме того, они обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также по вопросам функционирования зон деэскалации и борьбы с террористами.

«Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Сирии, включая перспективы взаимодействия России и США по обеспечению функционирования созданных там зон деэскалации и продвижению процесса политического урегулирования конфликта», — указано в заявлении МИД России.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля указала на то, что формат межсирийских переговоров в Астане доказал свою эффектность.