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Компенсировать ущерб пассажирам авиакомпаний-банкротов могут из страхового фонда
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    Компенсировать ущерб пассажирам авиакомпаний-банкротов могут из страхового фонда

    20:45  9 Октября 2017
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    Компенсировать ущерб пассажирам авиакомпаний-банкротов могут из страхового фонда

    Москва, 9 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе в связи с ситуацией вокруг компании «ВИМ-Авиа» поручил депутатам подготовить пакет мер по совершенствованию законодательства в сфере авиаперевозок, чтобы защитить пассажиров. Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, создать резерв в размере 1 млрд рублей позволит введение страхового сбора в размере 10 рублей с каждого авиабилета. За счет этих средств пассажиров обанкротившихся авиакомпаний будут доставлять в пункт назначения.

    Позже зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, что общественники направили в профильный комитет Госдумы предложение о внесении поправки в Воздушный кодекс, предполагающей выплату компенсаций из средств страхового фонда пассажиров.

    «Считаем важным, дополнить статью 120 Воздушного кодекса РФ подпунктом с формулировкой: «В случае обстоятельств невозможности перевозчика нести финансовые обязательства перед пассажиром за просрочку доставки, компенсация выплачивается из средств Страхового фонда пассажиров», — цитирует Зотова «Парламентская газета».

    Ранее сообщалось, что из-за банкротства «ВИМ-Авиа» за рубежом остались тысячи туристов из России. В связи с этим Минтрансе предложили ограничить список авиакомпаний, выполняющих зарубежные рейсы, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #компенсации #банкротство #пассажиры #вим-авиа #страховой фонд
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