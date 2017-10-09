Порошенко пригласил Турцию присоединиться к «группе друзей деоккупации Крыма»

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Киев, 9 октября. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Киеве пригласил Анкару присоединиться к так называемой «группе друзей деоккупации Крыма».

«Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается», — цитируют Порошенко украинские СМИ.

Президент Украины добавил, что намерен привлечь Турцию к так называемой «международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о создании которой Порошенко озвучил на Генассамблее ООН.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что живущие на полуострове украинцы связывают свое будущее с Россией.