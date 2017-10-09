В Кремле рассказали о повестке встречи Совета глав стран СНГ

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Москва, 9 октября. На заседание Совета глав государств СНГ в Сочи, в котором примет участие президент России, председательствующей в Содружестве этом году, Владимир Путин, будут подведены итоги работы за год и одобрены решения о разграничении полномочий структур организации, сообщили в пресс-службе российского лидера.

«Будут одобрены решения о разграничении полномочий между Советом глав государств, Советом глав правительств, а также решения о Совете министров иностранных дел и Экономическом совете СНГ», — сообщили в Кремле.

Также стороны обсудят ряд документов, в том числе Концепцию сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также Концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.

2017 год был объявлен СНГ Годом семьи, в связи с чем ожидается, что стороны сделают заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Также участники саммита рассмотрят организационные вопросы, в частности — о передаче Таджикистану председательства в 2018 году.