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Украина
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Политика
В Кремле рассказали о повестке встречи Совета глав стран СНГ
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    В Кремле рассказали о повестке встречи Совета глав стран СНГ

    20:20  9 Октября 2017
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    В Кремле рассказали о повестке встречи Совета глав стран СНГ

    Москва, 9 октября. На заседание Совета глав государств СНГ в Сочи, в котором примет участие президент России, председательствующей в Содружестве этом году, Владимир Путин, будут подведены итоги работы за год и одобрены решения о разграничении полномочий структур организации, сообщили в пресс-службе российского лидера.

    «Будут одобрены решения о разграничении полномочий между Советом глав государств, Советом глав правительств, а также решения о Совете министров иностранных дел и Экономическом совете СНГ», — сообщили в Кремле.

    В Кремле рассказали о повестке встречи Совета глав стран СНГ

    Также стороны обсудят ряд документов, в том числе Концепцию сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также Концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.

    2017 год был объявлен СНГ Годом семьи, в связи с чем ожидается, что стороны сделают заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей. Также участники саммита рассмотрят организационные вопросы, в частности — о передаче Таджикистану председательства в 2018 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #снг
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