Бывшего замминистра культуры РФ приговорили к реальному сроку и освободили в здании суда

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Москва, 9 октября. Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова к одному году и шести месяцам лишения свободы по так называемому «делу реставраторов».

Однако он уже провел вышеуказанный срок СИЗО.

«Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве... Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда»», — объявила судья Галина Таланина.

Как передает RT, остальные фигуранты также были освобождены (получили условные наказания или сроки, которые они провели под стражей во время следствия).

Напомним, ранее стало известно о том, что все фигуранты «дела реставраторов» погасили нанесенный ими ущерб при заключении контрактов на восстановление объектов культурного наследия, который оценивался в 163 миллиона рублей.