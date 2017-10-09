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Бывшего замминистра культуры РФ приговорили к реальному сроку и освободили в здании суда
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    Бывшего замминистра культуры РФ приговорили к реальному сроку и освободили в здании суда

    20:23  9 Октября 2017
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    Бывшего замминистра культуры РФ приговорили к реальному сроку и освободили в здании суда

    Москва, 9 октября. Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова к одному году и шести месяцам лишения свободы по так называемому «делу реставраторов».

    Однако он уже провел вышеуказанный срок СИЗО.

    «Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве... Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда»», — объявила судья Галина Таланина.

    Как передает RT, остальные фигуранты также были освобождены (получили условные наказания или сроки, которые они провели под стражей во время следствия).

    Напомним, ранее стало известно о том, что все фигуранты «дела реставраторов» погасили нанесенный ими ущерб при заключении контрактов на восстановление объектов культурного наследия, который оценивался в 163 миллиона рублей.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #пирумов #дело реставраторов
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