Путин примет участие в саммите Совета глав стран СНГ в Сочи

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Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Сочи 11 октября. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что саммит станет центральным мероприятием председательства России в организации.

В саммите примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Киргизии.

Концепция и план председательства РФ, включающий свыше 50 мероприятий по укреплению международного авторитета Содружества, его влияния и повышения эффективности и сотрудничества по борьбе с терроризмом и международной преступностью, были утверждены российским лидером в сентябре прошлого года.