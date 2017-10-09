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Украина
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Политика
Путин примет участие в саммите Совета глав стран СНГ в Сочи
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    Путин примет участие в саммите Совета глав стран СНГ в Сочи

    20:04  9 Октября 2017
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    Путин примет участие в саммите Совета глав стран СНГ в Сочи

    Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Сочи 11 октября. В пресс-службе главы государства подчеркнули, что саммит станет центральным мероприятием председательства России в организации.

    В саммите примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьер-министр Киргизии.

    Концепция и план председательства РФ, включающий свыше 50 мероприятий по укреплению международного авторитета Содружества, его влияния и повышения эффективности и сотрудничества по борьбе с терроризмом и международной преступностью, были утверждены российским лидером в сентябре прошлого года.

    Путин примет участие в саммите Совета глав стран СНГ в Сочи

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сочи #снг #саммит
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