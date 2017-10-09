Новости ДНР и ЛНР: Ярош мечтает о Донбассе, штаб АТО опроверг «взятие» донецкого аэропорта, 14 лет за шпионаж

В Избранное

Донбасс сегодня, 9 октября. Дмитрий Ярош заявил о скором «возвращении» Донбасса под власть киевских властей. Польша признала невозможность заблокировать поставки донбасского угля. В штабе АТО опровергли «взятие» украинскими военными донецкого аэропорта. В ДНР женщина и мужчина приговорены к 14 годам тюрьмы каждый за шпионаж в пользу украинской разведки.

Ярош заявил о скором «возвращении» Донбасса под власть Киева

Депутат Верховной рады, экс-глава запрещенного в РФ экстремистского националистического движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что киевские власти скоро вернут под свой контроль территории Донецкой и Луганской народных республик.

В интервью украинскому изданию «Апостроф» Ярош отметил, что возвращение ДНР и ЛНР под власть Киева — «план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок».

В России против руководителей «Правого сектора»1, в том числе против самого Яроша возбуждены уголовные дела за многочисленные преступления экстремистского характера.

Польша признала невозможность заблокировать поставки угля из Донбасса

Польша технически не в состоянии заблокировать импорт угля из Донбасса, заявил польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Ранее появилась информация, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории Луганской народной республики. Это было сделано через польскую фирму, главой и основным акционером которой является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский источник.

Министр энергетики Украины Игорь Насалик назвал «очень неприятной» ситуацию с поставками в Польшу антрацита с неподконтрольной Киеву территории.

«Честно говоря, не знаю, как можно этот импорт технически заблокировать», — заявил в связи с этим польский министр энергетики Тхужевский, отметив, что речь идет об очень незначительных поставках донбасского угля.

«У нас в Польше рынок угля считается в миллионах тонн. Могу говорить, как министр энергетики: это не те объемы (поставки из ЛНР), которые могут каким-либо образом повлиять на рынок угля», — отметил он.

Напомним, в связи с конфликтом в Донбассе Киев потерял доступ к самым прибыльным шахтам, на которых добывается необходимый для энергетики антрацитовый уголь.

В штабе АТО опровергли взятие донецкого аэропорта

В штабе так называемой антитеррористической операции (АТО) вооруженных сил Украины в Донбассе опровергли информацию, что часть донецкого аэропорта (ДАП), в том числе посадочная полоса была взята под контроль украинскими военными. Об этом заявил представитель штаба АТО Анатолий Стельмах, сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы не владеем такой информацией, — отметил Стельмах, отвечая вопрос, взят ли донецкий аэропорт под контроль ВСУ. — Мы не ведем наступательных действий — мы удерживаем линию разграничения, определенную мирными соглашениями. Никакого продвижения вперед у нас нет».

Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что якобы бойцы ВСУ взяли под свой контроль взлетную полосу и окрестности ДАП.

«Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАП, то есть окраины Донецка», — заявил украинский военный — один из героев репортажа телеканала.

Бои за донецкий аэропорт велись практически с начала вооруженного конфликта в Донбассе и закончились зимой 2015 года победой вооруженных сил Донецкой народной республики.

Шпионаж «оценили» в 14 лет

Двое жителей Донецка приговорены к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

Согласно данным генпрокуратуры ДНР, осужденные — женщина и завербованный ею мужчина — начали сотрудничество с украинской разведкой в феврале 2015 года. В задачи шпионов входили сбор и передача киевским военным сведений о передвижении военной техники и о дислокации военных ДНР.

«Гражданка Г., действуя в интересах разведки министерства обороны Украины, склонила гражданина П. к сотрудничеству с целью осуществления деятельности по сбору и передаче сведений военного характера для использования их против безопасности ДНР», — сообщили в генпрокуратуре Донецкой народной республики.

За эту деятельность суд вынес шпионам суровый приговор.

1 Организация запрещена на территории РФ.