Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию
Москва, 9 октября. Четыре населенных пункта, расположенные в провинциях Хомс и Хама, присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, заявили в пресс-службе министерства обороны России.
В Минобороны сообщили о проведении заседания комитетов национального примирения зон деэскалаций № 2 (Хомс), №3 (Восточная Гута) и № 4 (Южная зона). Представители последней обратились к российской стороне с просьбой оказать содействие в прекращении поддержки иностранными государствами террористов, находящихся в этой зоне.
«Подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов — Кирбит Альджаме, Мазри-Аль-Ашх, Аль-Амара (провинции Хама) и Эль-Ганто (провинции Хомс)», — добавили в военном ведомстве РФ.