Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию

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Москва, 9 октября. Четыре населенных пункта, расположенные в провинциях Хомс и Хама, присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, заявили в пресс-службе министерства обороны России.

В Минобороны сообщили о проведении заседания комитетов национального примирения зон деэскалаций № 2 (Хомс), №3 (Восточная Гута) и № 4 (Южная зона). Представители последней обратились к российской стороне с просьбой оказать содействие в прекращении поддержки иностранными государствами террористов, находящихся в этой зоне.