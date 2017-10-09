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Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию
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    Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию

    20:22  9 Октября 2017
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    Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию

    Москва, 9 октября. Четыре населенных пункта, расположенные в провинциях Хомс и Хама, присоединились к режиму прекращения огня в Сирии, заявили в пресс-службе министерства обороны России.

    В Минобороны сообщили о проведении заседания комитетов национального примирения зон деэскалаций № 2 (Хомс), №3 (Восточная Гута) и № 4 (Южная зона). Представители последней обратились к российской стороне с просьбой оказать содействие в прекращении поддержки иностранными государствами террористов, находящихся в этой зоне.

    Сирия: четыре населенных пункта в Хаме и Хомсе присоединились к перемирию

    «Подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов — Кирбит Альджаме, Мазри-Аль-Ашх, Аль-Амара (провинции Хама) и Эль-Ганто (провинции Хомс)», — добавили в военном ведомстве РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #минобороны #сирия #хама #хомс #режим тишины
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