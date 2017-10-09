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Сирия, 9 октября. Курды и США ведут переговоры с террористами ИГ1 в Ракке. Мирные жители вышли на митинги против «Ан-Нусры»*** в провинции Идлиб. САА благодаря поддержке ВКС РФ заняла часть города Хатла восточнее Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по опорным пунктам ИГ в окрестностях города Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетный обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»: утратило город Хатла Аш-Шаркия к востоку от Дейр эз-Зора; ведет бои с курдами в центральных районах Ракки; понесло потери в столкновениях с ВС Ирака на западе провинции Салах Эд-Дин.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА недалеко от города Даръа; на некоторое время утратила контроль над городом Арманас в провинции Идлиб; вновь захватила деревни Буюд и Андарин на севере Хамы.

Курды: продолжают столкновения с боевиками ИГ северо-восточнее Дейр эз-Зора; ведут переговоры с террористами ИГ в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В районе оазиса Восточная Гута не прекращаются столкновения между войсками Башара Асада и боевиками антиправительственных организаций. Как передает местный военный источник в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC), после интенсивных артиллерийских обстрелов правительственные подразделения начали наносить ракетные удары по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции в районах Джобар и Айн-Тарма. Сведения о потерях со стороны исламистов в настоящий момент выясняются.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации Twitter-канала (sayed_ridha), Сирийская арабская армия (САА) после нескольких боевых вылетов российских военных самолетов взяла под контроль город Хатла Аш-Шаркия, расположенный на восточном берегу реки Евфрат. Напомним, ранее сообщалось, что правительственные войска заняли окраину населенного пункта. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем Сирийские демократические силы**** (SDF) продолжают столкновения с террористами «Исламского государства»1 к северо-западу от административного центра провинции. По данным военного источника в Twitter (IvanSidorenko1), ожесточенные бои отмечаются в районе населенных пунктов Мухаймида и Сафира Аль-Фавкания.

Провинция Даръа

Оппозиционный новостной портал Shahba Press сообщает о новых перестрелках между правительственной армией и радикалами террористического формирования «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, к северу от города Даръа в окрестностях населенного пункта Даиль. Кроме того, как передает Twitter-канал (SyriaPressorg1), Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь из крупнокалиберных пулеметных установок по опорным пунктам радикалов «Ан-Нусры» в районе Даръа Аль-Балад. Также продолжаются вооруженные столкновения в районе трассы Ас-Садд недалеко от административного центра провинции. Об этом на своей странице в Twitter (actgroup_pal) сообщает военный источник.

Провинция Идлиб

Жители городов Аль-Фуа и Кефрая, находящихся к северо-западу от Идлиба, получили гуманитарную помощь. Груз с продовольствием и медикаментам был сброшен с самолета иракских ВВС. Согласно информации Facebook-канала (hlab.now), в последний раз наборы с гумпомощью в данный район доставляли 12 дней назад. Территории населенных пунктов нередко подвергаются обстрелам со стороны радикалов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, поскольку большинство населения является шиитским.

Между тем в населенном пункте Арманас прошли митинги мирных жителей против боевиков коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». По сведениям военного источника в сети Twitter (AllyOfTruth), на какой-то период радикалы «Ан-Нусры» утратили контроль над городом, однако спустя некоторое время вернули его. Напомним, Арманас был захвачен исламистами антиправительственного объединения у исламистов группировки «Ахрар Аш-Шам» сегодня утром.

Провинция Ракка

По сообщению Facebook-канала (wessamwh), Сирийские демократические силы (SDF) и США ведут переговоры с террористами «Исламского государства» в Ракке. Согласно сведениям источника, радикалам террористической группировки было предложено сдать свои позиции добровольно в обмен на беспрепятственную эвакуацию вместе со своими семьями. В настоящий момент переговоры все еще продолжаются. Ранее сообщалось о том, что группа боевиков из 20 человек вместе с членами семей сдалась курдским войскам.

Тем временем, как передает информационное агентство Raqqa 24, возобновились бои между курдами и ИГИЛовцами в районе улицы Ад-Далья в центре столицы региона.

Провинция Хама

Стало известно, что боевики «Тахрир Аш-Шам» вернули контроль еще над двумя населенными пунктами — Буюд и Андарин. Об этом сообщает источник на своей странице в Twitter (markito0171). Напомним, часть террористов ИГ, находившихся в окружении в «Акербатском котле» бежала на территории, подконтрольные «Джебхат Фатх Аш-Шам», в результате чего между противниками развернулись жестокие бои. В ходе столкновений несколько деревень перешли под контроль «Исламского государства». Тем не менее после того как в данный район прибыли дополнительные отряды «Тахрир Аш-Шам», в общей сложности четыре поселения были возвращены исламистами «Ан-Нусры».

Ирак

На северо-западе провинции Салах Эд-Дин наблюдаются вооруженные столкновения между иракскими войсками и террористами «Исламского государства». Как передает новостное агентство Daesh Crimes в сети Twitter, правительственным силам совместно с ополченческими отрядами «Хашд Аш-Шааби» удалось уничтожить как минимум 15 боевиков ИГ, разминировать три жилых дома, а также обнаружить и обезвредить 25 самодельных взрывных устройств, заложенных радикалами. Один из крупнейших бастионов террористической организации — город Ширкат был зачищен от ИГИЛ1 в конце прошлого месяца, однако западные окраины региона все еще находятся под контролем ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)