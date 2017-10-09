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Украина
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Политика
Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом — Кремль
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    Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом — Кремль

    19:47  9 Октября 2017
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    Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом — Кремль

    Москва, 9 октября. Лидеры стран-членов ЕврАзЭС рассмотрят варианты сотрудничества с членами СНГ на обсуждении международной повестки заседания Евразийского экономического совета, который состоится в Сочи 11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

    Также президенты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и премьер-министр Киргизии, которые примут участие во встрече, определят основные направления международной работы организации в следующем году.

    «Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с Евразийским союзом, — отметили в Кремле. — Действующее на протяжении года Соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом приносит свои первые плоды (рост товарооборота стран Союза с Вьетнамом увеличился на 11,8%)».

    Кроме того, ведутся переговоры о подписании соглашений о зоне свободной торговли с Израилем, Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром. Меморан​думы о вза​имо​понимании были подписаны с Монго​лией, Чили, Перу, Южной Кореей и Камбоджей. Готовится их подписание с Эквадо​ром, Бангладеш, КАРИКОМ, МЕРКОСУР и Африканским союзом.

    Большое внимание уделяется подготовке соглашения торгово-экономическом сотрудничестве организации с Китаем, а также объединению потенциала ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и китайского проекта «Один пояс, Один путь».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #китай #снг #шос #евразэс #асеан
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