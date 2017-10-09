Российские ученые создали продукты, которые помогут пережить холода

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Москва, 9 октября. В России разработали специальные продукты, которые помогут людям согреться и пережить холода, заявили в пресс-службе школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ученые ДВФУ представили свои разработки на Международной конференции по технологии производства пищевых продуктов для питания в холодных регионах в Китае. Специалисты убеждены, что употребление, например, мясного паштета с кукумарией, мармелада с бурыми водорослями, а также колбасы с ламинарией будет способствовать согреванию. Эксперты настаивают, что эти продукты помогут людям пережить холода.

Сотрудники университета также признались, что секрет заключается в добавлении белков животного и растительного происхождения, а также жирных кислот морских гидробионотов, передает «Вечерняя Москва».