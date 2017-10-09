Члены ЕврАзЭС утвердят бюджет на 2018 год на встрече в Сочи

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Москва, 9 октября. Главы государств-членов ЕврАзЭС, которые примут участие в заседании Евразийского экономического совета в Сочи 11 октября, готовятся подписать ряд решений о практических аспектах работы организации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во встрече примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Армении, а также премьер Киргизии. Стороны утвердят бюджет Союза на 2018 год и выберут председателя Суда ЕврАзЭС и его заместителей, а также определят размеры судебных пошлин.