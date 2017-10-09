Сирия удержала Дейр эз-Зор благодаря казаку Заболотному: доброволец направил ИГ по ложному следу

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На подконтрольных «Исламскому государству» (запрещено в РФ) страницах в сирийском сегменте социальной сети Facebook появилась видеозапись, на которой запечатлен допрос боевиками оказавшегося в плену российского добровольца Романа Заболотного. Данные кадры были преподнесены террористами как доказательство «предательства» двух бойцов родом из России. Утверждалось, что донской казак якобы «раскололся» под давлением террористов ИГ1 и выдал секретные данные о расположении ключевых военных объектов Сирийской арабской армии (САА).

Напомним, добровольцы из РФ Григорий Цуркану и Роман Заболотный были захвачены в плен во время неожиданного нападения боевиков ИГИЛ1. Позже один из сирийских военнослужащих, участвовавших в этом столкновении под Дейр эз-Зором, раскрыл новостному агентству Arabitoday.com подробности случившегося. Солдат рассказал, что группа российских бойцов-добровольцев на протяжении нескольких часов сдерживала натиск около 80 террористов, открывших огонь из крупнокалиберных пулеметов по микроавтобусу САА. Они не сдались даже тогда, когда патроны были на исходе, а бросились биться в рукопашную. Однако боевики были в большинстве, к тому же, в их распоряжении было тяжелое вооружение. Видео, на котором запечатлены последствия той жестокой бойни близ Дейр эз-Зора, быстро разлетелось по соцсетям.

Несомненно, предоставленные боевиками ИГ данные о «предательстве» не вызывают никакого доверия. «Аль-Амак» и другие подконтрольные террористам ресурсы регулярно поставляют дезинформирующие сведения, чтобы поднять боевой дух в рядах «Исламского государства» и дискредитировать сирийское правительство, а также его союзников по антитеррористической операции в лице России и Ирана. Кроме того, после подвига наших добровольцев у деревни Аль-Шула, после комментариев простых пользователей соцсетей, которые считают Заболотного и Цуркану настоящими героями, эта информация выглядит как очередной вброс.

Портал «Вестник Дамаска» со ссылкой на своего инсайдера передает, что Заболотный, напротив, намеренно дезинформировал боевиков. Российский боец сказал террористам, что микроавтобус САА направлялся в штаб, однако на самом деле автобус двигался совершенно в другую сторону, что также подтверждают очевидцы. В любом случае, сотрудничество добровольцев из РФ с «Исламским государством»1 привело бы к необратимым последствиям для сирийских войск: их оборона в окрестностях Дейр эз-Зора рухнула бы в одночасье. Этого не произошло, и, соответственно, Заболотный не выдал никаких сведений, а, напротив, направил террористов по ложному следу. Это говорит о том, что российские герои-добровольцы совершили еще один подвиг, отмечает источник «Вестника Дамаска».

Александр Асафов, независимый журналист и политолог, в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил о том, что появление данной видеозаписи именно в данный момент неслучайно, поскольку «Исламское государство» продолжает терять позиции и близко к полному краху. Соответственно, боевики будут использовать любую возможность для того, чтобы внести смуту в войска неприятеля и, наоборот, поднять уровень боевого духа в своих отрядах.

«Я внимательно посмотрел это видео. Из того, что говорил наш захваченный боец, нет ничего, что могло бы навести на мысль о предательстве. Вся это дезинформация о якобы сдаче им каких-то важных разведданных имела целью обесценить их несгибаемость под угрозой неминуемой смерти, а также нивелировать успехи российских ВКС. Учитывая дальнейшую судьбу этих людей и то, как они храбро себя проявили, можно сделать вывод, что эти обвинения лживы, это откровенная подтасовка. Возможно, те, кто называет их предателями, оказавшись в подобной экстремальной ситуации, показали бы, что такое «настоящая железная воля», не знаю. Но повторюсь: Заболотный не сказал абсолютно ничего лишнего и держался стойко».

1 Организация запрещена на территории РФ.