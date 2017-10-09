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Украина
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#Соцсети
Отобрать паспорта и сделать крепостными: украинцы возмутились законом о запрете поездок в РФ
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    Отобрать паспорта и сделать крепостными: украинцы возмутились законом о запрете поездок в РФ

    20:03  9 Октября 2017
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    Что такое свобода? В Сети возмутились попытке Киева ограничить поездки украинцев в РФ

    Киев, 9 октября. Информация о том, что депутаты Верховной рады могут рассмотреть законопроект о временном ограничении выезда граждан Украины на территорию Российской Федерации, всколыхнула украинских пользователей социальных сетей.

    Напомним, авторами инициативы выступили народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный парламентарий Андрей Денисенко. Однако текст законопроекта пока не опубликован. 

    «Да чего уж там! Отобрать у всех паспорта и сделать крепостными», — мрачно пошутил украинский пользователь.

    «Итак, нам еще и будут рассказывать, куда ездить по миру. Господа депутаты немного обнаглели», — возмутились другие.

    «Они бы сначала себе неприкосновенность депутатскую ограничили, а потом предложения по ограничению передвижения людей предлагали», — подчеркнули юзеры.

    «— Папа, что такое «свобода»? — Это когда все запрещают, сынок», — грустно резюмировали жители Украины.

    Автор: Алексей Громов
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