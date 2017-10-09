Отобрать паспорта и сделать крепостными: украинцы возмутились законом о запрете поездок в РФ

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Киев, 9 октября. Информация о том, что депутаты Верховной рады могут рассмотреть законопроект о временном ограничении выезда граждан Украины на территорию Российской Федерации, всколыхнула украинских пользователей социальных сетей.

Напомним, авторами инициативы выступили народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный парламентарий Андрей Денисенко. Однако текст законопроекта пока не опубликован.

«Да чего уж там! Отобрать у всех паспорта и сделать крепостными», — мрачно пошутил украинский пользователь.

«Итак, нам еще и будут рассказывать, куда ездить по миру. Господа депутаты немного обнаглели», — возмутились другие.

«Они бы сначала себе неприкосновенность депутатскую ограничили, а потом предложения по ограничению передвижения людей предлагали», — подчеркнули юзеры.