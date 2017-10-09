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Весь мир
Прокуратура Турции задержала второго сотрудника консульства США в Стамбуле
#Соцсети
Сегодня в интернете: Рунет обсуждает убийство Вороненкова и встречу Порошенко с Эрдоганом
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    Сегодня в интернете: Рунет обсуждает убийство Вороненкова и встречу Порошенко с Эрдоганом

    20:47  9 Октября 2017
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    Сегодня в интернете: рунет обсуждает окончание запрета на продажу «боярышника» и убийство Вороненкова

    Федеральное агентство новостей пристально следит за происходящим в России и мире. Социальные сети также находятся в фокусе нашего внимания, ФАН знакомит читателей с главными трендами отечественного интернета.

     

     

    В Киеве назвали имя человека, которого генеральная прокуратура Украины считает заказчиком громкого убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По версии следствия, им является бизнесмен Владимир Тюрин, который в течение восьми лет был гражданским мужем Марии Максаковой. Россиянам эта версия показалась малоправдоподобной.

    Сегодня в интернете: рунет обсуждает окончание запрета на продажу «боярышника» и убийство Вороненкова

    Адвокат Владимира Тюрина публично опроверг причастность своего клиента к смерти Дениса Вороненкова. Скептики это заявление восприняли не без доли иронии.

    Сегодня в интернете: рунет обсуждает окончание запрета на продажу «боярышника» и убийство Вороненкова

    Украинский президент Петр Порошенко сегодня встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что рад видеть своего коллегу.

    Пользователи в комментариях к посту поинтересовались, планируют ли лидеры двух стран обсудить заходы турецких судов в порт Крыма, которые с точки зрения украинского права являются незаконными.

    Сегодня в интернете: рунет обсуждает окончание запрета на продажу «боярышника» и убийство Вороненкова

    Другие предположили, что Турция теперь будет экспортировать на украинский рынок томаты.

    Кроме того, пользователи высмеяли незаконные митинги, к организации которых причастен скандально известный блогер Алексей Навальнный.

    Акции Навального не пользовались популярностью. Судя по сообщениям, на митинг в Орле вышел всего один человек.

    Кроме того, пользователи придумали, как отомстить «ВКонтакте» за введение платного прослушивания музыки. Рассерженные граждане серьезно обрушили рейтинг приложения в App Store, сейчас средний балл обновленной версии составляет всего полторы звезды из пяти. 

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #соцсети #общество
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