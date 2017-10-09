Сегодня в интернете: Рунет обсуждает убийство Вороненкова и встречу Порошенко с Эрдоганом

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В Киеве назвали имя человека, которого генеральная прокуратура Украины считает заказчиком громкого убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По версии следствия, им является бизнесмен Владимир Тюрин, который в течение восьми лет был гражданским мужем Марии Максаковой. Россиянам эта версия показалась малоправдоподобной.

Адвокат Владимира Тюрина публично опроверг причастность своего клиента к смерти Дениса Вороненкова. Скептики это заявление восприняли не без доли иронии.

Украинский президент Петр Порошенко сегодня встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что рад видеть своего коллегу.

Пользователи в комментариях к посту поинтересовались, планируют ли лидеры двух стран обсудить заходы турецких судов в порт Крыма, которые с точки зрения украинского права являются незаконными.

Другие предположили, что Турция теперь будет экспортировать на украинский рынок томаты.

Эрдоган решил продавать свои помидоры Пеце... pic.twitter.com/zFaGCpdUu0 — Елена (@Krasnova1789) 9 октября 2017 г.

Кроме того, пользователи высмеяли незаконные митинги, к организации которых причастен скандально известный блогер Алексей Навальнный.

Акции Навального не пользовались популярностью. Судя по сообщениям, на митинг в Орле вышел всего один человек.

Митинг в поддержку Алексея Навального в городе Орле.

Это просто недостижимый уровень конечно! pic.twitter.com/37RiO5QLZ7 — Так и живем (@choochumustache) 7 октября 2017 г.

Кроме того, пользователи придумали, как отомстить «ВКонтакте» за введение платного прослушивания музыки. Рассерженные граждане серьезно обрушили рейтинг приложения в App Store, сейчас средний балл обновленной версии составляет всего полторы звезды из пяти.