Путин пригласил Макрона на ПМЭФ в 2018 году 

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Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона стать ключевым гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что Путин пригласил Макрона стать ключевым гостем на ПМЭФ в мае 2018 года вместе с премьер-министром Японии Синзо Абэ.

«Получена весьма положительная реакция на этот счет, — заметил помощник президента России, — и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме».

Возможные сроки участия Макрона в ПМЭФ будут обсуждать позже, уточнил Ушаков. Он также отметил, что визит Макрона в Россию может состояться до этого мероприятия.