Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко пригласил Турцию присоединиться к «группе друзей деоккупации Крыма»
Политика
Путин пригласил Макрона на ПМЭФ в 2018 году 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин пригласил Макрона на ПМЭФ в 2018 году 

    20:00  9 Октября 2017
    31

    Путин пригласил Макрона на ПМЭФ в 2018 году 

    Москва, 9 октября. Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона стать ключевым гостем на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что Путин пригласил Макрона стать ключевым гостем на ПМЭФ в мае 2018 года вместе с премьер-министром Японии Синзо Абэ.

    «Получена весьма положительная реакция на этот счет, — заметил помощник президента России, — и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме».

    Путин пригласил Макрона на ПМЭФ в 2018 году 

    Возможные сроки участия Макрона в ПМЭФ будут обсуждать позже, уточнил Ушаков. Он также отметил, что визит Макрона в Россию может состояться до этого мероприятия.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #ушаков #2018 #макрон #пмэф #приглашение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5927

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53033

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91612

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108051

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30211
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1833
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        3903
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        168
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1374