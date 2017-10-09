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Украина
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Политика
Лидеры стран-членов ЕврАзЭС встретятся в Сочи 11 октября
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    Лидеры стран-членов ЕврАзЭС встретятся в Сочи 11 октября

    19:28  9 Октября 2017
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    Лидеры стран-членов ЕврАзЭС встретятся в Сочи 11 октября

    Москва, 9 октября. Вторая в этом году встреча глав стран-членов ЕврАзЭС, в которой примут участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и премьер Киргизии, пройдет в Сочи. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 октября.

    Участники заседания подведут итоги совместной работы и утвердят основные направления реализации и развития электронной торговли организации и внедрения на рынки цифровых технологий до 2025 года.

    «Евразийская экономическая комиссия представит главам государств-членов ЕвразЭС доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках Союза и предпринимаемых мерах по пресечению выявленных нарушений, а также отчитается о ходе разработки «дорожной карты», предусматривающей поэтапную гармонизацию национальных законодательств в области регулирования естественных монополий», — сообщили в Кремле.

    Кроме того, на заседании будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области космических и геоинформационных услуг. Планируется договориться о разработке межгосударственной программы по внедрению в странах-участниках Союза космических систем дистанционного зондирования, а также увеличению совместной орбитальной группировки космических аппаратов.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сочи #евразэс
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