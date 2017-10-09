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Украина
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Политика
Макрон считает критической ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии
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    Макрон считает критической ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии

    19:19  9 Октября 2017
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    Макрон считает критической ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии

    Париж, 9 октября. Ситуация с беженцами из Сирии и Ливии остается критической. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди.

    «Мы обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, где вопрос беженцев остается критическим. Это касается как положения людей в самой Сирии, так и бежавших в Ливан, Иорданию и Турцию… Мы также обсудили Ливию, где ситуация тоже остается критической. Я рассчитываю на то, что УВКБ ООН усилит там свое присутствие», — подчеркнул французский политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что власти Германии могут ограничить поток мигрантов на уровне 200 тысяч человек в год.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #ливия #франция #макрон
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