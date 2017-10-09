Макрон считает критической ситуацию с беженцами из Сирии и Ливии

В Избранное

Париж, 9 октября. Ситуация с беженцами из Сирии и Ливии остается критической. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Мы обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, где вопрос беженцев остается критическим. Это касается как положения людей в самой Сирии, так и бежавших в Ливан, Иорданию и Турцию… Мы также обсудили Ливию, где ситуация тоже остается критической. Я рассчитываю на то, что УВКБ ООН усилит там свое присутствие», — подчеркнул французский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти Германии могут ограничить поток мигрантов на уровне 200 тысяч человек в год.