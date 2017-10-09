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Пентагон открестился от поставок оружия террористам в Сирии
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    Пентагон открестился от поставок оружия террористам в Сирии

    19:00  9 Октября 2017
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    Пентагон открестился от поставок оружия террористам в Сирии

    Вашингтон, 9 октября. Представитель Пентагона отвергает данные о том, что США поставляют террористам в Сирии оружие.

    В Пентагоне прокомментировали информацию, которую предоставил начальник главного оперативного управления армии Сирии дивизионный генерал Али Аль-Али. Он отметил, что США поставили «террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением». Представитель САА добавил, что оружие попало в руки боевикам запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ).

    «Эти заявления абсолютно нелепы и не соответствуют действительности», — утверждает представитель военного ведомства США.

    Пентагон открестился от поставок оружия террористам в Сирии

    «Силы США на сирийской территории действуют с целью борьбы с терроризмом, — заверил он журналистов, — и они будут продолжать консультировать и помогать партнерам, пока ИГ1 представляет скрытую или явную угрозу».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #террористы #пентагон #оружие
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