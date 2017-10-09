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Украина
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Заявление Матвиенко о нелегитимности ЕСПЧ без голоса России в ПАСЕ поддержали в Совфеде
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    Заявление Матвиенко о нелегитимности ЕСПЧ без голоса России в ПАСЕ поддержали в Совфеде

    19:29  9 Октября 2017
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    Заявление Матвиенко о нелигитимности ЕСПЧ без голоса России в ПАСЕ поддержали в Совфеде

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия откажется признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если российская делегация будет отстранена от участия в избрании председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Отстранение России от принятия международного решения такого уровня лишает его легитимности и целесообразности, согласен с Валентиной Матвиенко заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

    ПАСЕ не может принимать столь важные решения без участия Российской Федерации, отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

    «Оставаться в ПАСЕ нам нужно — мы не можем быть изолированы от Европы и мира, не говоря уже о том, что мы платим деньги во все международные организации, — отметил Клинцевич. — Напомню, нас искусственно вывели из ПАСЕ по надуманным причинам, а как можно решать такие вопросы, как выборы ее председателя, без Российской Федерации? Сегодня любой вопрос, который возникает в мире, невозможно решить без России, потому что ее интересы имеют очень важное значение для многих стран. Поэтому неприсутствие России лишает все подобные решения всякой легитимности и даже практической целесообразности — таково мое личное мнение. Особенно по таким вопросам, как мир и безопасность, терроризм и свобода и т.д.».

    Сенатор Франц Клинцевич

    По словам Клинцевича, отстранение России от принятия решений в столь важных вопросах является абсолютно контрпродуктивным.

    «И здесь я абсолютно поддерживаю Валентину Ивановну Матвиенко — это зрелое мнение не только российской власти, но и российского народа», — отметил Франц Клинцевич.

    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

    Ранее Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» напомнила, что Парламентская ассамблея Совета Европы утверждает, в том числе, судей ЕСПЧ.

    «И они (ПАСЕ) уже осознают, что без участия в голосовании российской делегации все эти лица не будут для нас легитимными», — заявила она.

    На прошлой неделе глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку, объяснив свое решение кризисом внутри организации.

    В апреле Бюро ПАСЕ выразило Педро Аграмунту недоверие за его встречу с президентом Сирии Башаром Асадом и за симпатии к России.

    В 2014 году делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса, а также возможности работать в руководящих органах ассамблеи и участвовать в миссиях наблюдателей в связи с воссоединением Крыма с РФ и событиями на востоке Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #матвиенко #клинцевич #пасе #еспч
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