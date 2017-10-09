Максакова исключила мотив ревности в убийстве Вороненкова

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Москва, 9 октября. Оперная дива Мария Максакова исключила личные мотивы убийства ее мужа, бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

Максакова прокомментировала заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что заказчиком убийства Вороненкова был Владимир Тюрин — бывший супруг певицы. Однако артистка исключила «мотив ревности или мести».

«Это был заказ», — добавила при этом она.

Она пояснила, что рассталась с Тюриным почти 10 лет назад. Кроме того, бывший супруг «всячески демонстрировал свое одобрение» нового брака оперной певицы с Вороненковым.

Ранее стало известно, что бизнесмен Владимир Тюрин, фигура, если верить СМИ, в криминальном мире весьма влиятельная.