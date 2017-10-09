Президент Таджикистана приедет в Россию для участия в заседании Совета глав стран СНГ 

В Избранное

Москва, 9 октября. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 10 октября встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, Рахмон приедет в Россию для участия в заседании Совета глав государств-членов СНГ, которое состоится в Сочи 11 октября.

«Россия и Таджикистан выступают с согласованных позиций в рамках интеграционных объединений и международных организаций – ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС и ОДКБ», — сообщили в Кремле.

Ожидается, что на переговорах российский и таджикский лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам регионального значения.

Россия постоянно оказывает Таджикистану гуманитарную помощь. Кроме того, страны расширяют взаимодействие в области образования: в России на сегодня учатся более 21 тысячи таджикских студентов, а с 1 сентября этого года в Таджикистане преподают русский язык 28 учителей из РФ.

РФ также занимает первое место среди торговых партнеров Таджикистана, опережая Китай.

«Объем российских инвестиций в Таджикистан 1,95 млрд долл, — рассказали в Кремле. — В стране работают 230 предприятий с российским капиталом. В Душанбе функционирует представительство «Российского экспортного центра».



