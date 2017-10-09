Экс-глава Пентагона считает, что ядерная война может начаться из-за человеческой ошибки

В Избранное

Вашингтон, 9 октября. Ядерная война может начаться из-за сбоя в работе Систем предупреждения о ракетном направлении (СПРН) России и США, или же человеческой ошибки. Так считает бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри.

По его словам, в современном мире опасность ядерной катастрофы возрастает многократно.

«Одна из причин, которая способна спровоцировать ядерный конфликт — человеческая ошибка или возможный сбой в Системах предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнул экс-глава Пентагона.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что российская сторона сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет.