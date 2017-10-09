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Политика
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Политика
Экс-глава Пентагона считает, что ядерная война может начаться из-за человеческой ошибки
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    Экс-глава Пентагона считает, что ядерная война может начаться из-за человеческой ошибки

    18:41  9 Октября 2017  /обновлено: 19:40  09 Октября 2017
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    Экс-глава Пентагона считает, что ядерная война может начаться из-за человеческой ошибки

    Вашингтон, 9 октября. Ядерная война может начаться из-за сбоя в работе Систем предупреждения о ракетном направлении (СПРН) России и США, или же человеческой ошибки. Так считает бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Перри.

    По его словам, в современном мире опасность ядерной катастрофы возрастает многократно.

    «Одна из причин, которая способна спровоцировать ядерный конфликт — человеческая ошибка или возможный сбой в Системах предупреждения о ракетном нападении», — подчеркнул экс-глава Пентагона.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что российская сторона сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #ядерная война
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