Россия за пять лет вложила в экономику Узбекистана более 6 млрд долларов

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Москва, 9 октября. Президент РФ Владимир Путин встретится с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Сочи 11 октября. Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также в политике, военно-технической, торгово-экономической и других областях.

В Кремле отметили, что Узбекистан является одним из основных торгово-экономических партнеров России среди государств СНГ. Торговый оборот Узбекистана с РФ составляет 18,5%. За последние пять лет Россия вложила в экономику страны более 6 млрд долларов.

«В Узбекистане присутствуют свыше 900 российских компаний, в том числе такие крупные, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «ВымпелКом», «Северсталь», «Силовые машины», «РУСАЛ», «Ростсельмаш», «ВТБ», «Внешэкономбанк». В России действуют 541 предприятие с узбекским капиталом», — говорится в сообщении.

Также стороны продолжают развивать сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Так, совокупный объем инвестиций «Лукойла» в проекты «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград» и «Гиссар» составил более 5 млрд долларов. «Газпром» в свою очередь активно взаимодействует с «Узбекнефтегазом», в том числе по освоению месторождений на юго-западе Узбекистана.