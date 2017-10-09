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«Джебхат ан-Нусра» пригрозила обезглавить всех жителей деревни Абу Дали
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    «Джебхат ан-Нусра» пригрозила обезглавить всех жителей деревни Абу Дали

    18:06  9 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» пригрозила обезглавить всех жителей деревни Абу Дали

    Абу Дали, 9 октября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» намерены обезглавить все население захваченного населенного пункта в провинции Хама.

    Накануне боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) удалось установить контроль над поселением Абу Дали в северной части провинции Хама. Все население деревни стало заложниками террористов.

    Боевики проводят в населенном пункте рейды и проверяют каждый дом, захватывая всех мужчин и молодых людей. Исламисты обвиняют каждого из жителей Абу Дали в сотрудничестве с правительственными войсками Сирии. Мужчин вывозят на микроавтобусах в неизвестном направлении, остальных людей сгоняют в здание поселковой школы и обещают казнить. В качестве альтернативы гражданским предлагают вступить в ряды террористической группировки.

    «Джебхат ан-Нусра» пригрозила обезглавить всех жителей деревни Абу Дали

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #джебхат ан-нусра #абу дали
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