Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии
Экономика
Путин встретится в Сочи с представителями Siemens и Nord Stream
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин встретится в Сочи с представителями Siemens и Nord Stream

    18:15  9 Октября 2017
    88

    Путин встретится в Сочи с представителями Siemens и Nord Stream

    Москва, 9 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 12 октября 2017 года встретиться в Сочи с представителями немецких деловых кругов. Об этом в понедельник рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Речь идет о представителях Siemens, Nord Stream, Linde, Bauer, Knauf, Metro, Schaeffler и Wolffkran и других компаний.

    «Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики… Примерно будут участвовать 20 представителей немецкого бизнеса. Это очень крупные фирмы, которые постоянно работают на российском рынке», — подчеркнул он.

    Путин встретится в Сочи с представителями Siemens и Nord Stream

    Напомним, ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на то, что предприниматели ФРГ поддерживают проект газопровода «Северный поток-2».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #фрг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5929

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53041

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91620

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108051

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30216
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1848
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        3929
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        170
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1379