Путин встретится в Сочи с представителями Siemens и Nord Stream

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Москва, 9 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 12 октября 2017 года встретиться в Сочи с представителями немецких деловых кругов. Об этом в понедельник рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Речь идет о представителях Siemens, Nord Stream, Linde, Bauer, Knauf, Metro, Schaeffler и Wolffkran и других компаний.

«Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики… Примерно будут участвовать 20 представителей немецкого бизнеса. Это очень крупные фирмы, которые постоянно работают на российском рынке», — подчеркнул он.

Напомним, ранее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на то, что предприниматели ФРГ поддерживают проект газопровода «Северный поток-2».