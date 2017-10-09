Главные новости 9 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 9 октября.

США поставили ИГ1 и «Джебхат ан-Нусре»1 (террористические группировки запрещены в России) с 5 июня по 15 сентября почти 1,5 тысячи грузовиков с военным имуществом и вооружением. Об этом в понедельник сообщил сирийский генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у террористов оружия. Сирия: США поставили ИГ и «Джебхат ан-Нусре» почти 1,5 тыс. грузовиков с вооружением.

В ПАСЕ отреагировали на решение Российской Федерации, которая приостановила выплату денежного взноса в бюджет текущего года в Совет Европы. В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы.

Киев в скором времени вернет под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, выразил мнение экс-глава экстремистского движения «Правый сектор»1 (запрещено в РФ), депутат Верховной рады Дмитрий Ярош. День «перемоги»: Ярош назвал дату «возвращения» Донецка и Луганска.

Советский и российский актер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов сообщил, что не будет участвовать в съемках в Крыму. Отказ Ефремова ехать на съемки в Крым вызвал бурную реакцию в Сети.

Американский сенатор от Республиканской партии, глава комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну «на путь к третьей мировой». Трамп и «третья мировая»: политолог рассказал, как президент США превращается в «Януковича».

Научные сотрудники из Университета Хельсинки назвали составляющие диеты, которая способна улучшить память. Ученые назвали эффективные диеты для предотвращения проблем с памятью.

Ученые бьют тревогу: гигантский астероид упадет на Землю в этом месяце. Научный сотрудник из Университета Техаса Джудит Рис сообщила, что в грядущий четверг, 12 октября, Земля может столкнуться с огромным астероидом. Стало известно, кто распространяет слухи о столкновении Земли с гигантским астероидом.

1 Организация запрещена на территории РФ.