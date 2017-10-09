Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Компенсировать ущерб пассажирам авиакомпаний-банкротов могут из страхового фонда
Новости Сирии
Сирия сегодня: генерал САР обвинил США в поставках оружия ИГ и «Нусре», Турция начала операцию в Идлибе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: генерал САР обвинил США в поставках оружия ИГ и «Нусре», Турция начала операцию в Идлибе

    18:10  9 Октября 2017
    452

    Сирия сегодня: генерал САР обвинил США в поставках оружия ИГ и «Нусре», Турция начала операцию в Идлибе

    Сирия, 9 октября. Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия ИГИЛ1* и «Джебхат ан-Нусре»*. Турецкие военные вошли в провинцию Идлиб. РФ зафиксировала восемь нарушений перемирия за сутки.

    Сирийский военный обвинил США в поставках оружия ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусре»*

    Начальник главного оперативного управления правительственной армии Сирии генерал Али Аль-Али обвинил Соединенные Штаты в поставках оружия запрещенным в РФ террористическим группировкам «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра»1.

    Аль-Али сделало это заявление, показывая журналистам захваченное у террористов оружие.

    «Мы знаем, что за период с 5 июня по 15 сентября этого года США поставили террористам в Сирию 1421 грузовик с военным обмундированием и вооружениями. Это оружие предназначалось якобы для борьбы с террористами, но в конечном итоге оно попало в руки боевиков ИГИЛ и «Ан-Нусры», — заявил генерал.

    По словам Аль Али, поставки идут через частные американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK, которые получили подряд от Пентагона на вооружение союзников возглавляемой США международной коалиции.

    Сирийский военный обвинил США в поставках оружия ИГИЛ

    Вооружения отправляются из США на Ближний Восток морем, а затем через «дыры» в границе Сирии попадают в руки террористов, подчеркнул генерал.

    Ранее Пентагон вынужден был признать, что часть оружия, предназначенного союзникам США — курдам из «Сирийских демократических сил» для ведения боев по освобождению от ИГИЛ Ракки — попало в руки террористических группировок.

    Турция начала наземную операции в провинции Идлиб

    Вооруженные силы Турции перешли границу Сирии и приступили к операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Генштабе Турции, заявление которого публикует Daily Sabah. По словам турецких военных, сейчас в Идлибе идет разведка для разворачивания наблюдательных постов с целью мониторинга ситуации с перемирием.

    Напомним, соглашение по созданию зоны деэскалации в провинции Идлиб было достигнуто в начале мая в Астане, гарантами обеспечения режима прекращения огня в этом районе выступают Россия, Турция и Иран. В сентябре Минобороны РФ обвинило американские спецслужбы в инициировании наступления группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе зоны деэскалации в Идлибе.

    Турция начала наземную операции в провинции Идлиб

    Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что действия турецких военных в Идлибе вполне укладываются в рамки астанинских договоренностей.

    «Речь шла о том, что там «на земле» будут работать турецкие войска при поддержке ВКС РФ. Эта операция позволит решить вопрос, связанный с присутствием в провинции Идлиб террористических организаций», — отметил эксперт.

    По словам Егорченкова, хотя Анкара поддерживает некоторые группировки сирийской оппозиции, что не устраивает официальный Дамаск, тем не менее, турецкие военные в состоянии вести вполне успешную борьбу с остающимися в Идлибе боевиками ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».

    «С этими террористическими подразделениями нужно кому-то воевать», — отметил Егорченков.

    Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

    Военные РФ, входящие в российско-турецкую комиссию по обеспечению режима перемирия в Сирии, за минувшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — одно. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Сообщается, что российские военные зафиксировали три случая стрельбы в провинции Алеппо, три инцидента в Хомсе, а также по одному инциденту в провинциях Дамаск и Деръа.

    «Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск», — говорится в сообщении МО РФ.

    Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

    В Минобороны России отметили, что нарушения носили характер беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия и происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ.

    Сообщается также, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в военном госпитале «Мугамба» в города Алеппо, где была оказана помощь 71 военнослужащему сирийской армии. Всего за сутки медицинская помощь была оказана 126 жителям Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #турция #игил #минобороны рф #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5929

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53041

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91620

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108051

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30216
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        Киев может ограничить поездки украинцев в Россию

        17:06   9 Октября 2017
        1848
        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        В ПАСЕ ответили на отказ России от взноса в бюджет Совета Европы

        15:13   9 Октября 2017
        3929
        Путин принял отставку губернатора Омской области

        Путин принял отставку губернатора Омской области

        14:46   9 Октября 2017
        170
        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        Песков рассказал о переговорах с Турцией по поставкам технологий С-400

        13:36   9 Октября 2017
        1379