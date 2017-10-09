Сирия сегодня: генерал САР обвинил США в поставках оружия ИГ и «Нусре», Турция начала операцию в Идлибе

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Сирия, 9 октября. Сирийский генерал обвинил США в поставках оружия ИГИЛ1* и «Джебхат ан-Нусре»*. Турецкие военные вошли в провинцию Идлиб. РФ зафиксировала восемь нарушений перемирия за сутки.

Сирийский военный обвинил США в поставках оружия ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусре»*

Начальник главного оперативного управления правительственной армии Сирии генерал Али Аль-Али обвинил Соединенные Штаты в поставках оружия запрещенным в РФ террористическим группировкам «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра»1.

Аль-Али сделало это заявление, показывая журналистам захваченное у террористов оружие.

«Мы знаем, что за период с 5 июня по 15 сентября этого года США поставили террористам в Сирию 1421 грузовик с военным обмундированием и вооружениями. Это оружие предназначалось якобы для борьбы с террористами, но в конечном итоге оно попало в руки боевиков ИГИЛ и «Ан-Нусры», — заявил генерал.

По словам Аль Али, поставки идут через частные американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK, которые получили подряд от Пентагона на вооружение союзников возглавляемой США международной коалиции.

Вооружения отправляются из США на Ближний Восток морем, а затем через «дыры» в границе Сирии попадают в руки террористов, подчеркнул генерал.

Ранее Пентагон вынужден был признать, что часть оружия, предназначенного союзникам США — курдам из «Сирийских демократических сил» для ведения боев по освобождению от ИГИЛ Ракки — попало в руки террористических группировок.

Турция начала наземную операции в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции перешли границу Сирии и приступили к операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Генштабе Турции, заявление которого публикует Daily Sabah. По словам турецких военных, сейчас в Идлибе идет разведка для разворачивания наблюдательных постов с целью мониторинга ситуации с перемирием.

Напомним, соглашение по созданию зоны деэскалации в провинции Идлиб было достигнуто в начале мая в Астане, гарантами обеспечения режима прекращения огня в этом районе выступают Россия, Турция и Иран. В сентябре Минобороны РФ обвинило американские спецслужбы в инициировании наступления группировки «Джебхат ан-Нусра» в районе зоны деэскалации в Идлибе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что действия турецких военных в Идлибе вполне укладываются в рамки астанинских договоренностей.

«Речь шла о том, что там «на земле» будут работать турецкие войска при поддержке ВКС РФ. Эта операция позволит решить вопрос, связанный с присутствием в провинции Идлиб террористических организаций», — отметил эксперт.

По словам Егорченкова, хотя Анкара поддерживает некоторые группировки сирийской оппозиции, что не устраивает официальный Дамаск, тем не менее, турецкие военные в состоянии вести вполне успешную борьбу с остающимися в Идлибе боевиками ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».

«С этими террористическими подразделениями нужно кому-то воевать», — отметил Егорченков.

Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии

Военные РФ, входящие в российско-турецкую комиссию по обеспечению режима перемирия в Сирии, за минувшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня, турецкие представители — одно. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Сообщается, что российские военные зафиксировали три случая стрельбы в провинции Алеппо, три инцидента в Хомсе, а также по одному инциденту в провинциях Дамаск и Деръа.

«Турецкой частью представительства зафиксировано одно нарушение в провинции Дамаск», — говорится в сообщении МО РФ.

В Минобороны России отметили, что нарушения носили характер беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия и происходили в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ.

Сообщается также, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в военном госпитале «Мугамба» в города Алеппо, где была оказана помощь 71 военнослужащему сирийской армии. Всего за сутки медицинская помощь была оказана 126 жителям Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.