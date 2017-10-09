Клинцевич о запрете поездок украинцев в Россию: Господь Бог оставил руководство Украины без ума

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Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект об ограничении права украинцев на выезд в Россию. Официальное название проекта нормативно-правового акта — «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)». Самого законопроекта и пояснительной записки к нему на сайте парламента нет. Авторами документа выступили депутаты фракции «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский и Андрей Шинькович и беспартийный Андрей Денисенко.

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал Федеральному агентству новостей идею ограничить право украинских граждан на въезд в Россию.

«Господь Бог оставил руководство Украины без ума. Это просто немыслимо — люди не могут поехать туда, куда они хотят, учитывая колоссальные родственные, дружеские и языковые связи между гражданами двух государств. И это лишь одна сторона медали. Другая сторона — это нарушение прав человека. Законопроект противоречит Конституции, международному праву и здравому смыслу. Люди могут взбунтоваться и свергнуть руководство страны, которое нарушает все мыслимые и немыслимые законы», — заявил парламентарий.

При этом Клинцевич предположил, что соответствующий закон не будет принят. По его мнению, в Раде должны быть депутаты, которые способные к критическому мышлению.

«Не могут же все депутаты Верховной Рады являться сумасшедшими», — резюмировал Франц Клинцевич.

Как сообщает Газета.ru, накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе.