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Политика
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Путин и Назарбаев обсудят перспективы переговоров по Сирии в Астане
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    Путин и Назарбаев обсудят перспективы переговоров по Сирии в Астане

    18:08  9 Октября 2017
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    Путин и Назарбаев обсудят перспективы переговоров по Сирии в Астане

    Москва, 9 октября. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят перспективы международных переговоров по Сирии в Астане, а также вопросы двусторон​него сотрудничества и другие актуальные международные проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ в преддверии встречи российского лидера с казахским коллегой, которая состоится 12 октября.

    Встреча глав двух государств станет уже третьей в текущем году.

    «Ожидается, что будут обсуждены состояние двусторон​него сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Россия высоко оценивает результаты деятельности председа​тельства Казахстана в ЕврАзЭС в 2016 году.

    «Стороны активно продвигают евразийскую интеграцию. Российская сторона высоко оценила результаты деятельности казахстанского председа​тельства в Евразэс в 2016 г», — заявили в Кремле.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #сирия #назарбаев #астана
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