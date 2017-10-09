Путин и Назарбаев обсудят перспективы переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 9 октября. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят перспективы международных переговоров по Сирии в Астане, а также вопросы двусторон​него сотрудничества и другие актуальные международные проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ в преддверии встречи российского лидера с казахским коллегой, которая состоится 12 октября.

Встреча глав двух государств станет уже третьей в текущем году.

«Ожидается, что будут обсуждены состояние двусторон​него сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Россия высоко оценивает результаты деятельности председа​тельства Казахстана в ЕврАзЭС в 2016 году.