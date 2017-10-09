Путин и Назарбаев обсудят перспективы переговоров по Сирии в Астане
Москва, 9 октября. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят перспективы международных переговоров по Сирии в Астане, а также вопросы двустороннего сотрудничества и другие актуальные международные проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ в преддверии встречи российского лидера с казахским коллегой, которая состоится 12 октября.
Встреча глав двух государств станет уже третьей в текущем году.
«Ожидается, что будут обсуждены состояние двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля подчеркнули, что Россия высоко оценивает результаты деятельности председательства Казахстана в ЕврАзЭС в 2016 году.
«Стороны активно продвигают евразийскую интеграцию. Российская сторона высоко оценила результаты деятельности казахстанского председательства в Евразэс в 2016 г», — заявили в Кремле.